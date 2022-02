KULDMEDAL ⟩ Tusti külas sirguvad haskid moodustavad ühe kiireimatest rakenditest

Üks kuulus talle, teise oli eelmisel nädalal Venemaale võistlustele mineku tarbeks laenuks saanud. "Varustus on kallis. Kõike ei jõua kohe endale osta." Tema isiklik treeningkelk võistlustele küll ei sobi, aga on hea selle poolest, et sellele saab aina raskust juure panna. "Muidu ei oleks see koertele mingi trenn," nentis ta.