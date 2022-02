Üsnagi märkamatult andis terviseamet esmaspäeval soovituse, et PCR-proovide tegemist võiks hakata koomale tõmbama. Kui seni on antigeeni kiirtesti positiivne vastus tähendanud vajadust asuda perearstilt saatekirja jahtima, et saada sellele vastusele PCR-prooviga kinnitust, siis enam pole vaja seda teha. Haigestunud lähikontaktsed ei pea samuti enam PCR-proovi andma, piisab perearsti poole pöördumisest, et avada haigusleht. PCR-proovi tegemine jääb küll märtsini kättesaadavaks, sest koroonatõendi saamiseks on seda vaja, ent mis saab edasi, pole aimugi.