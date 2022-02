PÄEVA KOMMENTAAR ⟩ Marko Suurmägi: Helir-Valdor Seeder – Viljandi müstiline valitseja?

Kui vaadata Viljandi poliitikute viimase aja arvamuslugusid Sakala veergudel, joonistub igaühes neis välja Seedri mõjuvõim. Võimupoliitikud süüdistavad teda kõiges, mis linnas on halvasti, ja Isamaa liikmed kiidavad kõige eest, mis on hästi. Kipubki olema nii, et kõige eest, mis linnas on hästi või halvasti, saab punkti kirja Isamaa erakond ja kui keegi tahab väga personaliseerida, siis erakonna juht Helir-Valdor Seeder, kes seega ongi konkurentsitult linna poliitilise elu mõjukaim inimene.

Kui abilinnapea Kristjan Mändmaa luges oma hiljutises arvamusloos ette linnavalitsuse selle aasta eelarve töövõite, loetles ta tegelikult suuresti neid otsuseid, mille langetamise juures oli Isamaa. Eelarve sai kokku enne valimisi. Pärast vaatas uus koalitsioon selle loomulikult üle ja tegi mõningaid parandusi, kuid üldjoontes olid need parandused kosmeetilised. Linna uue lasteaia ehitamine, mis on aasta suurim investeering, on kindlasti rohkem Isamaa kui valimisliidu Südamega Viljandis töövõit. Refomierakonna edu on see loomulikult ka.