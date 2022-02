Covid-19 ⟩ Ööpäevaga lisandus maakonda 224 nakatunut, enim nakatunuid on Viljandis

9. veebruari hommikul oli Eesti haiglates 413 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 270 vajab terviseameti andmetel haiglaravi raskeloomulise COVID-19 viirushaiguse tõttu, nendest omakorda 182 ehk 67,4 protsenti on vaktsineerimata ja 88 ehk 32,6 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 16 inimest ja pooled neist on juhitaval hingamisel.