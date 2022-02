Filmi tutvustuses on kirjas, et mahajäetud tootmiskompleksis veedab suve viieliikmeline lastekamp. Ohutuse tõttu keelatakse neil seal viibimine ära, aga nad eiravad keeldu. Kui kompleksi valvur Elmar märkab, et kaasa on toodud ühe tüdruku kolmeaastane õde Lisandra, otsustab ta lapsed kompleksist minema ajada. Elmar saab varemetes uitava Lisandra kätte ja lukustab ta turvalisuse huvides valvuriputkasse. Lapsed otsustavad Lisandra vabastada ning algab tagaajamine, mille käigus kukub Elmar krundil olevasse sügavasse auku. Lastel tuleb otsustada, mida edasi teha. See muudab nende elu ning paneb sõbrad karmi vastasseisu.