Oletan, et see käib ikka ja jälle tolle Joalale püstitatud mälestusmärgi (või kuidas seda õieti üldse nimetada) kohta? Lugupeetud härra Mändmaa, see ei ole ju monument!

Minu arvamine on, et see on toru, mille külge on kleebitud nägu ja käed ja mille üleval ääres põlevad igavesed jõulutuled. Aga seda toru ei valmistanud ega pannud paika Helir-Valdor Seeder.