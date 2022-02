"Läks nii ja naa. Võidu üle on hea, kaotuse üle kurb meel," ütles peatreener Ragnar Soo ning lisas, et kindlasti oli naiskond suuteline võitma mõlemad mängud, kuid läks teisiti. "Gryzzlyzil on väga hea väravavaht. Kaks kolmandikku mänguajast tegime me õigeid asju, aga viimases kolmandikus tulid lihtvead ja vastane karistas need ära."