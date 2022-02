Hiljuti Tartu linnakirjanikuks tituleeritud Paavo Matsin on romaani "Lenini valss" esitlenud juba Tartu kirjandusmaja saalis. FOTO: Kristjan Teedema

Kirjastuselt Lepp ja Nagel ilmus kirjaniku ja kriitiku Paavo Matsini romaan "Lenini valss". See on järg 2015. aastal ilmunud "Gogoli diskole", mida on tõlgitud rohkem kui kümnesse keelde ning mille tegevus hargnes tuleviku Viljandis. Ka "Lenini valss" ei saa Viljandita läbi.