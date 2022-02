Arvan, et ma jõuan teha sama palju kui teised inimesed. Lihtsalt need asjad, mida mina olen otsustanud teha, ei ole ehk väga tavapärased ja on osaliselt seetõttu rohkem näha ning saavad rohkem tähelepanu. Näiteks meedias tegutsemise mõte ongi avalik tähelepanu ja avaliku arvamuse kujundamine kas siis artiklite kirjutamise või taskuhäälingu kaudu.

Olen viimastel aastatel palju mõelnud, et iga mu tegevus oleks mu väärtushinnangutega kooskõlas. Et ma võtaksin teha neid asju, millest tean, et need peaksid kindlasti tehtud saama. Näen seda tohutu privileegina, et see on võimalik olnud. Ma midagi eraldi välja ei oska tuua, sest sel hetkel, kui ma millegi kallal tegutsen, ongi just see südamelähedane.