Eesti turismi- ja reisifirmade liit teatas, et annab tänavu taas välja aasta turismiobjekti ja aasta turismiedendaja auhinna. Nominentide sekka mahub ettevõtmisi ja inimesi kogu Eestist, näiteks on turismiobjektide nimekirjas kõrvuti Kadrioru kirjandustänav ja Kruiisiterminal. Turismiedendajate nimekirjas on aga kõrvuti Saaremaa toidufestivali tiim ja Peipsi-äärse Sibulatee talu nimega Mesi Tare perenaine Herling Mesi.

Turismiobjekti auhind antakse traditsiooniliselt ettevõtmisele, mis on eelmise aasta jooksul teinud silmapaistvat tööd kodumaise turismi edendamiseks. Liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul on tänavune nominentide nimekiri mõnusalt mitmekülgne. See näitab, et juba kaks aastat turismi vaevanud pandeemiakriisi kiuste on Eestis palju turismiga seotud ja inimestele avastamisrõõmu pakkuvaid ettevõtmisi.

"Soomaa turismiretked on midagi sellist, mis on omane ainult Eestimaale. Kohaliku kultuuripärandi hoidjad ja selle väärtustajad tõid Eestisse juurde veel ühe UNESCO maailmapärandi objekti," märkis Hallik loodusturismiga tegeleva mittetulundusühingu Soomaa Turism nominatsiooni kommentaariks.

“Traditsiooniliselt oleme need auhinnad välja andnud "Touresti" pidulikul avamisel. Kuigi järgmine "Tourest" tuleb alles 2023. aasta veebruaris, pole põhjust oma eestimaiseid turismiobjekte ja -edendajaid jätta vääriliselt tunnustamata,” ütles Hallik.

Lisaks mittetulundusühingule Soomaa Turism kandideerib aasta turismiobjektiks veel Lee Resto ja Lore restoran, Hara sadam, Kadrioru kirjandustänav, Paks Margareeta ja meremuuseum, kruiisiterminal ning ajakeskus Wittenstein Paides.

Kui mittetulundusühing Soomaa Turism kandideerib aasta turismiobjekti tiitlile, siis selle eestvedaja ja haabjakultuuri ekspert Aivar Ruukel on veel eraldi aasta turismiedendaja tiitli kandidaat. Eesti turismi- ja reisifirmade liit märkis nominatsiooni kommentaariks, et tänu Aivar Ruukelile on Soomaa piirkond jõudnud kogu maailma kaardile.

Mittetulundusühingu Soomaa Turism üks eestvedajatest Aivar Ruukel arvas, et küllap on liit märganud muu hulgas seda, et kui koroona on turismindusele üldiselt halbu aegu tähendanud, siis loodusturism ei ole nii palju pihta saanud ning on ehk isegi arenenud. "Lisaks on avastatud, et Soomaa ei tähenda ainult kevadist ja suvist lootsikutega ringisõitmist, vaid siin on ka talvel palju teha ja vaadata," lausus Ruukel, kes sel kevadel saab juba nelja haabjaga inimesi retkele viia, kui kõik plaanipäraselt läheb ja üks pooleli olev lootsik saab ära kaaretatud. Talvel saab Soomaad näiteks tõukekelkudega metsas ringi sõites avastada ja rabades käia räätsamatkal.

Talvel ei saa küll lootsikutega sõita, aga see-eest saab räätsadega rabamatkale minna. FOTO: Marko Saarm

Soomaa Turism on aga tema hinnangul üks mitmest Soomaaga seotud tublist mittetulundusühingust, näiteks vääriks tema arvates kindlasti tunnustamist ka Roheline Jõemaa.

Enda esitamist aasta turismiedendajaks seostab Ruukel eelkõige haabjate lisamisega UNESCO kultuuripärandisse, ent rõhutab, et kuigi kandideerib justkui tema üksinda, siis tema selja taga ja ümber on terve meeskond tublisid inimesi ning see pole sugugi ühemeheetendus. "Meil on väga tubli tiim, kes selle UNESCO nimekirja saamise taotlemisega kõvasti vaeva nägi, aga mis seal salata, tunnustus ja märkamine teevad muidugi meele rõõmsaks," sõnas Ruukel, kes on praeguseks umbes pool oma elu Soomaal loodusturismiga tegelnud.

Aasta turismiedendajaks kkandideerib lisaks Ruukelile Saaremaa toidufestivali naiskond Angela Nairis, Anu Lomp ja Ulvi Lehtsalu, kelle suurepärane idee ja ürituse laiendamine üle Saaremaa on turismi- ja reisifirmade liidu hinnangul pikendanud Saaremaa turismihooaega. Veel kandideerivad Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla, Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino, Sibulateel asuva Mesi Tare perenaine Herling Mesi, ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik ja kauaaegne hotelliettevõtja Feliks Mägus.