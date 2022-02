Juba tänavu peaks Viljandi linnavalitsuses tööle asuma inimene, kelle põhiülesanne on teha linnas järelevalvet parkimise üle. See kipub siin olema kaootiline ja tihtipeale on juhid sõiduki süüdimatult jätnud lausa keelumärgi alla. Parkimine Viljandis on tõtt-öelda juba aastatepikkuse ajalooga teema, samuti nagu see, et keegi siin parkimiskorra eirajatega ei tegele.