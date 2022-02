Peaministri ja valitsuse suhtluses oma rahvaga sisaldavad iga otsus ja tegu olulist sõnumit. Nii oli, on ja jääb. Kõikjal üle maailma. Eesti ei ole erand. 9. detsembri valitsuskabineti nõupidamisel otsustasid reformi- ja keskerakondlased, et terviseameti külmlaos riknenud ravimite ja vaktsiinide eest ei vastuta mitte keegi – kahju suuruseks 3,4 miljonit eurot –, kuigi riigikantseleis valminud aruandes olid rida-realt eksinute nimed kirjas. Reformi- ja keskerakondlik valitsus otsustas sellegipoolest, et kahju maksab kinni maksumaksja ehk seda teeme meie kõik.