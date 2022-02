Äsja Pekingis alanud taliolümpiamängud on Eestile 1992. aastast alates üheksandad, kus meie sportlased võistlevad sinimustvalge lipu all. Eestile edukaimad on seni kahtlemata olnud Torino mängud, kus nägime koguni kolme kulla võitu. Kuidas neisse Andrus Veerpalu ja Kristina Šmiguni võitudesse nüüd, pärast halbu molekule ja dopinguhädasid, suhtuda, on igaühe enda otsustada, aga 2006. aastal riik rõkkas.