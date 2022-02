Krokodill Gena jälgib oma kaheksanda korruse korteris mõtlikul ilmel, kuidas pilved mööda Moskva halli taevast sõuavad. Et peale pilvede ja Aerofloti sinivalgete lennukite üleval pool muud vaatamisväärset pole, suunab ta pilgu alla. Ja näed sa: tänaval on vastasmaja elanikud Ivan ja Vadim teineteisele kõrri karanud. Muidu vagur ja heatahtlik Gena on pensionäripõlves veidi seniilseks muutunud ning käsi rusikasse surudes mõtleb ta, et suudaks mõlemale mehele korralikult tuupi anda.