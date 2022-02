Jah, aeg läheb kiiresti ja maailm areneb selles aina edasi ruttavas ajas tohutu tempoga. ID-kaardi suhtes skeptilised seisukohad on osutunud ekslikeks ning sellest dokumendist on saanud elu lahutamatu osa. Enamgi veel: mõnes mõttes on see kunagi liiga uudsena tundunud kaart vanamoodsaks muutunud. Digitaalne ja kontaktivaba maailm on teinud võidukäiku ning ilmselt nii mõnigi kunagi selle kaardi suhtes kriitiline inimene maksab praegu poes arvet käekellaga viibates.