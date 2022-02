Siinsed protestiaktsioonis osalejad kogunesid neljapäeval kell 7.45 Tallinna tänava Maxima poe juures. Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kinnitas Sakalale, et kogunemisele tuli 15 sõidukit, millest üks oli reka, kuid kogunemise ja teeleasumisega autokolonn politseile muret ei valmistanud. "Mingeid muresid ei olnud," kinnitas ta.

Virk sõnas, et politsei ülesanne oli jälgida liikluse sujuvust. "Et kas nende kogunemine kedagi ei takista, et nad kedagi kinni ei pargi ja ummikuid ei tekiks. Seda muret ei olnud," ütles ta.