Ei ole aga välistatud, et see salk oli üsna suur ning et Tallinna koguneb taas tuhandeid inimesi. Selge on ju see, et paljudel inimestel on kops üle maksa või lihtsalt kriitiline väsimuse piir kätte jõudnud. Mitte ainult sotsiaalmeedias ja Telegrami gruppides üksteist ülespiitsutavatel vaktsiinivastastel ja meeleavaldajatel, vaid ka paljudel teistel. Mitte ainult piirangutest ja nendega kaasnevast ebamugavusest või majanduslikust kahjust, vaid ka vastukäivatest sõnumitest ja paljudest küsimärkidest. Kindlasti õõnestavad inimeste vaimset meelekindlust ka mujalt maailmast tulevad teated piirangute leevenemisest. Seejuures ei panda muidugi tihti tähele seda, kui palju ees on need riigid meist vaktsineerimises või mis seisus seal parajasti viiruslaine on, aga vaimne väsimus ongi irratsionaalne.