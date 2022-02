28. jaanuar on Suure-Jaanis libe ja sombune ühteaegu. Ootame linna keskplatsil fotograafiga oma teejuhti Maive Ottast, kes peab siin käsitööpoodi ning on kohaliku käsitööringi eestvedaja. Parkla on kolm aastat tagasi avatud Tervisekoja klientide autosid triiki täis. Paar minutit pärast kella kahtteist paneb Ottas poeuksele sildi "Suletud" ning astub õue.