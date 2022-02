Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist on Viljandi elanike arv kahanenud 23 000 elanikult 16 500 elanikuni ja aastane sündide arv 330-lt 160-le. Elanikkonna vähenemine ja vananemine on Viljandi suurim probleem. Tööealine elanikkond ja lastega pered on linna selgroog – igapäevaelu korraldajad, maksumaksjad ja tulevik, millele toetuvad ka meie eakad ja puuetega inimesed. Kahjuks ei ole seda mõistnud Viljandi praegused juhid.