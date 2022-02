Viljandi on kindlasti üks kõige lapse- ja peresõbralikumaid linnu Eestis. Kuidas saab see teisiti ollagi, kui 54 protsenti kogu meie eelarvest, rohkem kui 15 miljonit eurot, läheb haridusele: lasteaedadele ja koolidele. 13 protsenti (3,6 miljonit eurot) kulub sotsiaalvaldkonda ning 14 protsenti (4 miljonit eurot) kultuurile ja vabale ajale. Seega üle 80 protsendi linna rahast on mõeldud eelkõige laste ja perede hüvanguks: et Viljandis oleks hea sirguda, koolis käia, järglasi kasvatada ja vanaduspõlve veeta.