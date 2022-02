1. veebruarist on päästeameti lõuna päästekeskuse teeninduspiirkonnas kuue varasema päästepiirkonna asemel kolm.

Liitmise järel sai Viljandi- ja Valgamaa päästepiirkonda juhatajaks varasem Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Alor Kasepõld, seisab ameti pressiteates. Kasepõld elab Valgamaal, aga ta lubas oma töös olla võimalikult liikuv, et jõuda kahes maakonnas igasse komandosse, mida on seitse. Nii on tal töökabinet ka Viljandis.