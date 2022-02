Ta nentis, et nagu elu on näidanud, on koroonapassi omanikud nakatunud samal kombel kui kõik teised, seega ei ole see ennast õigustanud. "Meile on klientidelt koroonapassi nõudmine teinud elu palju keerulisemaks. Teenindajad on saanud tihti sõimata inimestelt, kes ei soovi seda näidata," kõneles Sülla.