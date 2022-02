Koroonaviiruse proovi andmise järjekord Viljandis täna, 2. veebruaril. FOTO: Elmo Riig

Terviseamet teatas teisipäeval, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 13 189 koroonaviiruse proovi, millest 7186 osutus positiivseks. Viljandimaal leiti see nakkus 268 inimesel ning selline hulk on maakonna uus rekord.

Eelmine tipp oli siin 27. ja 28. jaanuaril, kui koroona tuvastati mõlemal päeval 208 inimesel. Ka Eesti üldnäit on uus rekord, eelmine oli 7124 nakatunut 29. jaanuarist.

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on Viljandimaa kaheksandal kohal. Esimene on Harjumaa, kus see näit on 6633. Viljandimaad tähistab 4437. Kõige väiksem on nakatumisnäit Põlvamaal, 3351.

2. veebruari hommikul oli haiglas 352 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 144 on hospitaliseeritud muude haiguste tõttu, kuid kelle koroonaproov on osutunud positiivseks. Raskeloomulise COVID-19 tõttu vajab haiglaravi 208 inimest, kellest 159 ehk 76,4 protsenti on vaktsineerimata ja 49 ehk 23,6 protsenti lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on 16 inimest ja 13 neist vajavad juhitavat hingamist.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 59 uut haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 62-aastane naine ja 83-aastane mees.

Ööpäeva vältel manustati 2456 vaktsiinidoosi, sealhulgas uusi vaktsineerimisi alustati 174. Täna hommikuks oli lisa- või tõhustusdoosi saanud 407 090 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,4 protsenti.