Viljandi linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Aili Öngo ütles, et hästi meelde jäävatel kuupäevadel on abiellumisele mõju olemas. Harilikul argipäeval, mille kuupäev millegagi ei köida, ei pruugi tema sõnul keegi abielluda.

«Tavalise äripäeva abiellumiste keskmist arvu välja tuua ei saa, see on juhuslik,» nentis ta. «Vahel ei abiellu siis keegi, vahel üks või ka mitu paari.»

Et seadus näeb ette, et leibade ametlikult ühte kappi panekust tuleb teada anda vähemalt üks kuu ette, ei ole võimalik, et mõni paar otsustaks täna hetke ajel minna asja vormistama. Nõnda jääb jõusse kolm abielu, sest Viljandimaa kirikutes ühtki niisugust tseremooniat Öngo andmeil kavas pole.