Kolm laureaati, kes valiti välja 15 nominendi seast kuulutas väjla muinasuskaitseameti endine direktor ja sisearhitektide liidu žürii liige Siim Raie. Ta ütles, et sellel korral sai kaalukeeleks ideede originaalsus. Raie lisas, et sisearhitektuuri preemiatele esitatud tööde suurest arvust võib järeldada vaid üht - see valdkond on Eestis väga kõrgel tasemel.