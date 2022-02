Palun ärge tellige pealetükkivalt närvilisi reklaame! Kui ma soovin netilehel mõnele tekstile keskenduda, ei taha ma, et kõrval mingi pilt plingib. See on jube tüütu. Vahel olen sel juhul arvutis avanud mõne muu väikese akna, näiteks kalkulaatori, millega olen reklaami kinni katnud. Mitte kordagi pole säärane reklaam kandnud minu puhul eesmärki, et ma tahaksin seda vaadata ja pakkumisega tutvuda. Vastupidi. Mul pole ühegi sellise reklaami sisu meeles, sest püüan neist kõrvale vaadata.