Ilmselt ei tule ​Põhja-Sakala vallavolikogu esimehe Priit Toobali avaldus, et ta soovib riigikokku kandideerida, kellelegi üllatusena, sest nagu ta isegi märkis, annab väga hea tulemus kohalikel valimistel alust oletada, et ta võib sinna pääseda. Samuti ei ole sugugi ebatavaline, et parlamendi liige on samal ajal volikogu esimees: nii praegune Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt kui ka enne teda sel ametikohal olnud Helir-Valdor Seeder jagasid elu Tallinna ja Viljandi vahel. Iseasi, kuidas annab riigikogu liikme rolliga ühendada volikogu esimehe rolli, mille kohta Toobal ise on öelnud, et selles ametis olijast võiks saada valla neljas tegevjuht, ja ka ettevõtja rolli. See jääb Toobali lahendada, kui ta valituks osutub.