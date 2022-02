POLIITIKA ⟩ Priit Toobal: valija on öelnud, et on nõus andma mulle teise võimaluse

Toobal sõnas, et uuesti suurde poliitikasse minekule on ta mõelnud varemgi, kuid lõpliku ajendi riigikogu valimistel kandideerimiseks sai ta oma heast tulemusest kohalikel valimistel. Valimiste järel läksid läbirääkimised nii, et vallavanemat Toobalist ei saanud, vaid ta alustas tööd volikogu esimehena. "Ei ole ka saladus, et erakonnaga olen sel teemal korduvalt vestelnud ja erakond on soovi avaldanud," lisas ta. Kui valimised lähevad edukalt ja koalitsioon sellega nõus on, sooviks Toobal volikogu esimehe ametis jätkata ka riigikogu liikmena.