On neid, kes leiavad, et kõik piirangud tuleks kiiremas korras kaotada – on ju vaktsiinid vabalt kättesaadavad ning vaktsineeritute tõenäosus raskelt haigestuda teadaolevatele andmetele tuginedes üsna väike. Tõsi, eakad ja väga nõrga tervisega inimesed on ohus, aga küllap on viirusega veedetud aastad neid õpetanud, kuidas oma elu korraldada.