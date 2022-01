Juba aasta jagu on püsinud ülimadalal sealiha hind. See on viinud suurtesse raskustesse seakasvatajad, sest lisaks kallines läinud sügisel märkimisväärselt teravili, mis on sigade sööda üks peamisi komponente, ning tõusnud on ka muude söödakomponentide hind, rääkimata elektrist. Praeguseks on paljud seakasvatajad jõudnud sinnamaale, et plaanivad tegevuse lõpetada või seda tunduvalt vähendada.