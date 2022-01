KUI MÕTLEME ruumist, siis võime seda võtta muutumatu reaalsusena – niisugusena, nagu see oma headuse ja vigadega on – või võimalikkusena, mida saab kujundada soovide kohaselt ja vajadust mööda. Just see unistamise ruum on midagi, millega tegelevad arhitektid, planeerijad ja urbanistid ehk ruumiloojad. Muidugi peaksid sellega tegelema kõik, sest nii saab suurema kindlusega just sellise lahenduse, mis sobib võimalikult paljudele.