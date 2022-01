Hinnatõus on jõudnud kõigi inimesteni. Mõnda see väga ei morjendagi, ehkki niisama kulutamiseks jääb raha tõenäoliselt vähem kätte. Paljudele aga tähendab see senisest veelgi pingelisemat eelarve koostamist ja raskeid valikuid. Toidupoes. Rõivapoes. Laste huviringidele mõeldes.