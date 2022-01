"Viljandi vallale on esitatud 367 avaldust, nendest 220 elektrooniliselt," rääkis Viljandi vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Martin Raid. "Tehtud on 80 positiivset otsust ja välja makstud 17 590 eurot."

Raid täpsustas, et kuna omavalitsused annavad avalduste arvud riigile teada igaks teisipäevaks, on kõik andmed 25. jaanuari seisuga. Viljandi vallas on seni suurim väljamakstud summa olnud 948 eurot, kõige suurem esitatud elektriarve ühe kuu kohta oli 1500 eurot.