Viljandis võeti viimati ajalooliste tegelaste kujusid maha 1991. aastal. Ajalugu mõtestati ümber, varasematest kangelastest said kurjategijad ja plats tehti tühjaks. Mõne kujuga jäädi Eestis hiljaks ning suuremat rahutust, kui põhjustas Tallinnas pronkssõduri teisaldamine, pole siinmail nähtudki. Kindlasti olid need sammud kantud eeskätt poliitikast, samas on kuju iseenesest ikkagi kunstiteos. Kui kiigata pilk piiri taha, siis USA-d tabas suur kujude peitmise ja äraviimise laine alles paar aastat tagasi. Kampaania «Black Lives Matter» sundis sealset ühiskonda ajalugu lahti harutama ning selgus, et nii mõnigi riigi suurkuju on tegelikult olnud esmaklassiline rassist, ahistaja ja rõhuja. Poliitika tungib kunsti ja kunst poliitikasse – nii on see alati olnud ja on ka tulevikus.