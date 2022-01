Viimaste kuude šokid rahakotis ei jää viimaseks. Detsembri 12,5 protsendi suurune inflatsioon raputas tragisid tööstureid, isehakanud mõisnikke ja ennast juba peaaegu hästi tundma hakanud keskklassi, rääkimata sotsiaalselt kõige haavatavamatest inimestest. Kriisi puhul on alati kohustuslik leida keegi, kes on selles süüdi. Keegi, kes peaks vastutama. See küll probleemi ei lahenda, kuid teeb enesetunde kergemaks.