Ükskõik kuidas ka asja ei vaata, on riik võtnud suuna koondada elu suurematesse linnadesse ning luua olukord, kus linnast väljas käiakse sisuliselt puhkamas või ööbimas. On see tahtlik või mitte, on iseküsimus, aga riigi plaan pakkuda omavalitsustele natuke hüvitist selle eest, et nood maagümnaasiume sulgema hakkaks, on selge samm sinnapoole, et Viljandimaal saabki kohaliku elu keskuseks Viljandi.