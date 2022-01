Keiti Vilmsi näitus võtab ette vaimse tervise sõnavara ja keerab selle kummuli. Vaimse tervise mured pole näituse autorilegi võõrad. Kõik sõnamängud on isiklikult läbi tunnetatud – raskel ajal on olnud talle abiks just sõnakunst. Näitusega ühenduv lüli on samuti vaimse tervise temaatikale keskenduv Ugala lavastus "Kui sa tuled, too mul lilli", mille autorid on Liis Aedmaa ja Laura Kalle.