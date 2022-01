Viljandi vald lõpetab lasteaedade rajamist ning läheb võimla kallale

Viljandi valla juhid loodavad, et lapsed saavad märtsi keskpaigas Viiratsi lasteaia uutesse ruumidesse kolida. FOTO: Marko Saarm

Viiratsi Rübliku lasteaia uute­ rühmaruumide ehitus, mille lõpptähtaeg on mitu korda edasi lükkunud, valmib veebruaris ning Viljandi vallajuhid loodavad, et lapsed pääsevad neisse märtsi keskpaigas. Kolga-Jaanis läheb lasteaia renoveerimine ladusalt ning seal on peagi oodata kooli võimla renoveerimist.