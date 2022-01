Võrkpallineiud võtsid karikavõistluste pronksi

"Tuleb rahul olla, kui arvestada, et kuus mängijat on võistkonnast väljas. Aga need, kes neid asendasid, tegid ära selle, mida nad oskavad ja suudavad," rääkis Keerutaja. "Esimesel päeval oli särtsu ja tahtmist kõvasti, mõlemad mängud said hästi mängitud – võistkondlikult ja estusiastlikult. Teisel võistluspäeval kõikus aga tõste ja kaitses mängisime kehvasti. Eks sellel ole omad põhjused ka."