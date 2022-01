Et võistluspaus oli veninud peaaegu kuuajaliseks, oli mäng siiski veel ebakindel. Kaitses suudeti küll hästi seista ja kiirrünnakuid realiseerida, ent positsioonirünnakuid annab veel lihvida. Nagu ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks, positsioonirünnakutelt on vaja roostet maha lihvida. "Mängupaus oli pikk ning arvata võis, et pisut rabe mäng tuleb," lisas ta.