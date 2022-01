Maksude kokkukorjamine ja seejärel nurinate saatel laialijaotamine on riigiaparaadi üks tähtsamaid ülesandeid. Mitte kunagi ei ole võimalik inimestelt võtta nii vähe, et nad õnnelikud oleksid, ja anda saadu eest vastu nii palju, et kõik vajadused oleksid kaetud. Vaata, kuhu tahad, mitte keegi ei ütle, et aitäh pakkumast, aga seekord jätame raha vastu võtmata.