Meeste tervise heaks ringi sõitnud Viljandi haigla buss alustas nüüd tööd rinnakabinetina, kuhu on oodatud igas vanuses naised, kes soovivad kontrollida rindu või kellel on rindadega seotud kaebused.

Mobiilses rinnakabinetis ehk selles bussis teevad iseseisvaid vastuvõtte kogemustega ämmaemandad. Rinnakabinetti pääseb saatekirjata ja see võimaldab saada abi kiiremini. Jaanuari lõpus teeb buss esimese sõidu Saaremaale ning veebruaris on kavas teenindada Viljandimaa naisi.

Ämmaemand Anne-Liis Pärna ütles, et pöörduma peaks kindlasti juhul, kui rinnas on tunda tükke, sõlmi, mügarikke või teisi muutusi. Vajaduse korral suunatakse patsient edasi lisauuringutele mammograafiabussi.

«Rinnakabinet erineb mammograafiateenusest selle poolest, et rinnakabinetis võtab patsiendi vastu ämmaemand, kes küsib anamneesi ning kontrollib rindu, seejärel suunab ämmaemand näidustuse korral edasi mammograafiasse, kus tehakse juba täpsem uuring,» selgitas ta.

Mobiilsesse rinnakabinetti saab aega kinni panna Viljandi haigla üldregistratuuri numbril 434 3001. Visiiditasu ravikindlustatud naistele on 5 eurot ning ravikindlustamata naistele 35 eurot. Vabade aegade korral pääseb vastuvõtule ka elavas järjekorras.

Viljandi haigla loodab, et rinnakabineti ja mammobussi koostöö annab Viljandimaa ning kogu Eesti naistele kindlustunde ning võimaldab avastada rinnavähki varajases staadiumis. Varakult avastatud rinnavähk on tervistatavalt ravitav. Bussis on ka emakakaelavähi sõeluuringu võimalus.