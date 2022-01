Matemaatiku ja meteoroloogi Edward Lorenzi kaoseteooria üks tuntumaid pidepunkte on liblikaefekt. Selle kohaselt võib ka väga väike tegu, näiteks liblika tiivalöök, põhjustada suure muutuse. Muidugi mitte otse ja kohe. Umbkaudu võiks see välja näha nii, et liblikas Brasiilia vihmametsas tõuseb lendu, riivab tiivaga lehekest ning see tuleb puult lahti ja liugleb maa poole. Leht langeb vaevu tasakaalus püsinud oksale, see kukub maha ja paljastab vana pudelipõhja. Pudelipõhjale sattuv päikesekiir süütab ulatusliku džunglitulekahju. Põlengust valla pääsenud õhuvoolused kanduvad edasi ja pärast veel mitut vaheastet laastab tornaado pool Texase osariigist.