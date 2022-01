Kolm viljandlast kutsuvad enda loodut vaatama

Meelik Mälksoo on sündinud 1950. aastal Tartus. Näitustel on ta esinenud 1987. aastast, algul Tartu ühisväljapanekutel, 1992. aastast Viljandi kevad- ja sügisnäitustel. 1990. aastal oli tal näitus Viljandi muuseumis.

Evi Kaur on sündinud Tartus 26. augustil 1958. Põhihariduse omandas ta Kõrveküla põhikoolis. 1973–1977 õppis ta Tartu kunstikoolis kunstilise kujundamise erialal. Pärast kooli lõpetamist suunati ta Viljandi kultuurimaja kunstnikuks, hiljem on ta töötanud Viljandi noortemajas (1989–1990) ja Viljandi noorte huvikeskuses (1990–2003). 2003. aastast on ta vabakutseline kunstnik. Näitustel on Evi Kaur esinenud 84 korral nii üksi kui erinevates kooslustes. Tema maale leidub nii siin kui seal laia ilma peal.