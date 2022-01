Esineb kammerorkester ME104

Johann Sebastian Bachi ja Dmitri Šostakovitši teoste kõrval kõlab esimes korda maailmas Kristjan Randalu "Rignana" seatuna kammerorkestrile. Kontserdi klaverisolist on läti tipp-pianist Andrejs Osokins. Solistidena astuvad üles ka Mihkel Kallip trompetil ja Liina Fidelman flöödil. Kontsertmeister on Arvo Leibur ja dirigeerib Valle-Rasmus Roots.

Mullu veebruari algul andis kammerorkester oma esimese kontserdi just Viljandis, siis kandis orkester veel nime ME103. ME on lühend sõnadest "Muusika Eestimaale", arv märgib Eesti Vabariigi vanust.