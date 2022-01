Viljandimaal tuvastati 89 uut nakatunut

Esmaspäeva hommikul oli haiglas 321 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 225 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 175 ehk 78 protsenti on vaktsineerimata ja 50 ehk 22 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 31 haigusjuhtu. Intensiivravil on võrreldes eilsega kaks patsienti rohkem, 19, ja neist 16 on juhitaval hingamisel.