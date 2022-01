Enamasti on kohtloetavad arvestid jäänud tema sõnul sinna, kus omanik on kaugloetavast arvestist keeldunud või pole majapidamises enam kedagi, kes elektrit kasutaks.

«Eesti Energia tütarettevõte Elektrilevi jaotusvõrgus on üle Eesti kuni 2000 arvestit, kus leping kehtib, aga on kohtloetav arvesti. Need vahetatakse kaugloetavate vastu, kui tuleb uus klient või teeb endine klient uue lepingu või lihtsalt soovib uut arvestit,» kõneles Luts. «Osal kortermajadel võib olla ka nii, et võrgu- ja elektrileping on sõlmitud maja peaarvesti peale. Korterite arvestid kuuluvad klientidele ja arveldatakse maja ehk ühistu sees.»