Sakala arvamustoimetaja Triin Loide pälvis eelmise aasta töö eest kolleegide heakskiidu. FOTO: Elmo Riig

Sakala toimetuse töötajad tunnustasid reedesel koosviibimisel üksteist ning kolleegipreemia langes arvamustoimetaja Triin Loide rüppe.

Kui eelmisel aastal kogunes toimetuse pere viirusest hoidumiseks vabas õhus lossimägedes, siis seekord kohtus ta üle väga pika aja pika laua taga, toidukohas Linn.

Enne kolleegipreemiaga kaasas käiva skulptuuri "Muusa puudutus" kätteandmist luges peatoimetaja Hans Väre ette head sõnad, mida toimetuse töötajad olid talle üksteise kohta kirjutanud.

Üks sakalalane märkis juba teisele koroona-aastale viidates, et raske on kolleegipreemia kandidaati esitada, sest ükskõik kellele mõelda, kõik on omamoodi kas toeks, inspiratsiooniks, abiks või õlaks, mille najal aeg-ajalt natuke nutta.

Triin Loide kohta öeldi järgmist. Ta on kirjanduslik talent, kel on ergas mõttelend ning vaimukad ja siirad ühismeediapostitused. Triinul on privileeg kirjutada neljal päeval nädalas juhtkiri ja siis lisaks veel mõned "Vabad mõtted" ja üksjagu repliike. Ta on väga tubli, tark, töökas ja visa. Iga päev täita Sakala arvamuskülge ja elada üle enne valimisi aktiviseerunud poliitikud – see on isegi tublim saavutus kui Eesti naiste kuldmedal olümpial.

Triin Loide töötab Sakalas 2019. aasta oktoobrist ja see oli tema esimene kolleegipreemia. Nagu ta välja arvutas, oli ta "Muusa" saamise hetkeks toimetuses olnud 816 päeva.

"On see nüüd lühike aeg või mitte, ma ei teagi," lausus ta. "Pesueht eestlasena ei oska ma tegelikult kiita saada ning pigem lööks silmad maha, teeks teist juttu ja jookseks seejärel minema. Teadagi. Mul on aga ütlemata hea meel sellest tunnustusest, sest kolleegid on mulle kallid, kuigi ma seda kahjuks tihti välja ei näita, ning selle veidi enam kui kahe aasta jooksul on nad mulle justkui pereks saanud. Teadmine, et mind on nii lühikese ajaga sellesse suurde, lärmakasse ja ütlemata armsasse perre omaks võetud, ajab nutma ja naeratama samal ajal. Püüan rõhutada naeratamisele."