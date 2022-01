Kui kaitseminister Kalle Laanet veidi häiritult märkis, et riigikogu liikmete jandi korraldamisest järeldab ta, et nood ei mõista, kui hull on praegu Euroopa julgeolekuolukord, siis minu esimene mõte oli, et saadaks talle mõned riigikogu istungi stenogrammid. See mõte kestis aga umbes pool sekundit, sest ilmselgelt on kaitseminister vägagi teadlik sellest, mis riigikogus iga päev sünnib. Harjumus riigikogu istungite ja infotundide stenogramme lugeda tekkis mul mõnda aega tagasi. Otseülekandeid ega salvestusi ei ole tihtipeale võimalik vaadata, sest aega ja energiat napib. Paar päeva tagasi olin aga sunnitud istungi vaatamise sulgema, sest kõnepidaja jõudis selleni, et arvutid ja internet on ohtlikud, sest üle võrgu mängitavates mängudes on võimalik päris raha eest teiste heaks ülesandeid teha ja see võib viia lapstööjõu kasutamiseni. No milleks seda kuulata! Stenogrammidest on aga hea pilk üle lasta, kas või näiteks lõunapausi ajal kohvi juues.