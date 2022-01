23 aastat Viljandis töötanud perearst Helve Kansi pakib suvel asjad kokku ja sõidab Hiiumaale, sest sel saarel ei napi mitte ainult eriarste, vaid kehvasti on ka perearstidega ning seda olukorda ta leevendama lähebki. Kui räägitakse missioonitundest, siis ilmselt just sellist toimimist silmas peetakse. Kuigi ega Kansi selle sammu järel just suureks kaotajaks jää: Hiiumaa on imeilus ja hiidlased väga tore rahvas. Kaotajaks jääb Viljandimaa, kuigi Kansi lohutas, et noori on peale tulemas küll.